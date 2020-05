Sensationelle Erkenntnis: Der Schlüssel zum COVID-19-Gral?

Ich persönlich hatte ja nie Zweifel, dass der wissenschaftliche Ansatz einer Behandlung für Covid-19-Patienten mit schweren Krankheitsverlauf sehr vielversprechend ist. Nun scheint sich meine Annahme zu bestätigen.

Diese News brachte das Unternehmen InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) in den Fokus der Anleger:

InnoCan Pharma Collaborates with Tel Aviv University to Develop a New Revolutionary Approach to Treat the COVID-19 Corona Virus with Exosomes-Loaded CBD

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) möchte gemeinsam mit der Universität von Tel Aviv eine Behandlungsmethode gegen Covid-19 erproben. Dazu werden Exosomen (Teilchen, bei der Entstehung von Stammzellen entstehen) mit CBD-Molekülen (aus der Cannabis Pflanze) „beladen”. Exosomen haben die überprüfte Eigenschaft, beschädigte Zellen im Körper zu finden und einen Reparaturprozess einzuleiten. CBD hat die Eigenschaft, entzündungshemmend zu sein und kann (nach neuesten Erkenntnissen) die “Pforte” durch das der Virus in eine Zelle gelangt, blockieren. Mittels Inhalation soll die neuartige Kombination in die von Covid-19 angegriffene Lunge eingebracht werden und diese im besten Fall heilen.

In einen Tweet kurz vor Börsenschluss weist InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) CEO Iris Bincovich darauf hin, dass es Bedeutendes zu berichten gibt:

Gute Nachrichten von der Covid-19-Front. Prof. Dr. Dani Offen erklärt, warum insbesondere zwei Botschaften aus den USA und Kanada für unsere eigene Forschung von großer Bedeutung sind. Mehr unter http://www.innocanpharma.com

Good news from the Covid-19 front. Prof. Dr. Dani Offen explains why two messages from the USA and Canada in particular are super important for our own research. More at https://t.co/vL0HkkF74p #covid-19 #exosomes #cbd #innocan pic.twitter.com/hFIwNO1yFh — Iris Bincovich (@IrisBincovich) May 14, 2020

Auf der Frontpage von Innocan Pharma (www.innocanpharma.com) ist dann zu lesen (übersetzt):

Seit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen Innocan Pharma und dem Team der Universität Tel Aviv unter der Leitung von Prof. Daniel Offen über die Entwicklung eines neuen revolutionären Ansatzes zur Behandlung des COVID-19-Corona-Virus (und anderer Lungenerkrankungen) mit exosomenbeladenem CBD wurden folgende zwei Artikel veröffentlicht, die diesen Ansatz zur Beladung von Exosomen mit CBD-Molekülen unterstützen:

1. Eine wegweisende klinische Studie im Christ Hospital in Jersey City, New Jersey, USA, wurde unter dem Titel veröffentlicht: “Exosomen aus mesenchymalen Knochenmarkstammzellen zur Behandlung von schwerem COVID-19“(https://pubmed.ncbi.nlm).nih.gov/32380908/)

In dieser Studie wurde die Exosomenlösung „ExoFlo“ 24 Patienten intravenös verabreicht, die infolge einer Covid-19-Infektion weitgehend auf assistierte Beatmung angewiesen waren. Die Überlebensrate betrug 83% und insgesamt erholten sich 71% der Patienten (17/24) und / oder wurden nach durchschnittlich 5,6 Tagen nach intravenöser Verabreichung der Exosomen aus dem Krankenhaus entlassen. Diese prospektive offene Studie an COVID-19-Patienten zeigte, dass die aus dem Knochenmark stammenden Exosomen durch intravenöse Infusion ohne Infusionsreaktion oder Nebenwirkungen sicher verabreicht werden können.

2. An der Universität von Lethbridge, Alberta, Kanada, entwickelten Wissenschaftler eine neue medizinische Cannabissorte, die bei der Bekämpfung des COVID-19-Virus vielversprechend ist /https://www.uleth.ca/unews/article/u-l-scientists-develop-new-medical- ...)

Die Studie konzentrierte sich darauf, wie bestimmte Cannabisextrakte ACE2- und TMPRSS2-Proteine ​​beeinflussen. Diese Proteine ​​sind in die Zellmembran eingebettet und stellen ein Schlüsselportal für das COVID-19-Virus dar, um in Wirtszellen einzudringen. Die Forscher verwendeten Cannabis-Sativa-Extrakte, um die Spiegel dieser Enzyme zu modulieren. Erste Daten legen nahe, dass 13 C. sativa-Extrakte, die hohe Mengen an CBD (Cannabidiol) enthalten, die ACE2-Expression in COVID-19-Zielgeweben modulieren und TMPRSS2 herunterregulieren. Die Ergebnisse zeigen, dass diese C. sativa-Linien mit hohem CBD-Gehalt das Potenzial haben, eine nützliche und sichere Ergänzung der COVID-19-Behandlung zu werden.

Unser Ansatz, Exosomen mit CBD-Molekülen zu beladen, um gleichzeitig die Heilwirkung beider Komponenten zu verbessern, wird durch diese wissenschaftlichen Studien unterstützt.

Es ist fantastisch zu sehen, dass beide Wirkstoffe unabhängig voneinander ermutigende Ergebnisse im Kampf gegen das COVID-19-Virus zeigen. Wir glauben, dass die Kombination von CBD und Exosom eine äußerst vielversprechende Behandlung gegen COVID-19 darstellt, und wir freuen uns darauf, bald unsere Ergebnisse zu erhalten. PROF. DR. DANIEL OFFEN

FAZIT:

Wenn zwei Substanzen unabhängig voneinander gute Erfolge zeigen, dann müsste eine Kombination doch noch bessere, oder sogar perfekte Wirkung zeigen?

INNOCAN PHARMA CORP.*

Kein Wunder, dass diese Firma ein Milliardärs-Investment erfahren durfte. Kaum ein anderes Smallcap-Unternehmen bietet so großartige Aussichten, weder im Pharma- noch im “Over The Counter”-Sektor. Die Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten und wissenschaftlichen Koryphäen entwerfen ein spannendes und gleichzeitig gewinnverheißendes Gesamtpotential für den Anleger.

MIT STAMMZELLEN + CBD GEGEN COVID-19 UND ALZHEIMER

Kaum eine News erfuhr zuletzt so großes Medienecho wie jene, die InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) kürzlich veröffentlichte. Kein Wunder, denn der revolutionierende Ansatz ist nicht nur für die Covid-19-Bekämpfung interessant, sondern auch für andere Geißeln der Menschheit wie Alzheimer und Epilepsie.

Exosomen sind kleine Partikel, die bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Werden diese dem Körper zugeführt, dann gehen diese Partikel wie winzig kleine Raketen direkt zu kranken Zellen und starten einen “Reparaturprozess”.

Prof. Offen will nun diese Exosomen mit Cannabis-CBD Molekülen beladen, um die zellheilende Wirkung der Exosomen um die Wirkung des CBDs zu erweitern. Nach Meinung der Wissenschaftler könne dies eine wirksame Behandlung sowohl von Covid-19 als auch aller anderen Lungeninfekte darstellen – verabreicht als Inhalation! Nasal verabreicht sieht Prof. Offen großes Potential in der Bekämpfung von Alzheimer, aber auch von Epilepsie, da Exosomen auch defekte Zellen im Gehirn erreichen können und CBD-bekannte Wirkungen bei diesen Erkrankungen zeigt.

Von einer derzeit in China laufenden klinischen Studie mit dem Titel (übersetzt) “Eine klinische Pilotstudie zur Inhalation von Exosomen mesenchymaler Stammzellen zur Behandlung schwerer neuartiger Coronavirus-Pneumonien” werden Ende Mai die Testergebnisse von den Kooperationspartnern Shanghai Public Health Clinical Center, Wuhan Jinyintan Hospital und Wuhan und ChinaCellular Biomedicine Group Ltd. erwartet.

In der von der Universität Bern geführten Evidenz-Datenbank aller klinischer Versuche gegen Covid-19 (https://covid-evidence.org/database) werden explizit drei klinische Versuche angeführt, die Exosomen als zentralen Bestandteil haben. Alle drei werden in China an unterschiedlichen Einrichtungen durchgeführt.

Wenn sich herausstellen sollte, dass Exosomen (ohne “Beladung”) bei Covid-19 eine therapeutische Wirkung zeigen, und das sollte möglicherweise laut Zeitplan bis Ende diesen Monats erfolgen, dann wird dies den Wert des wissenschaftlichen Ansatzes von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) bzw. von Prof Dani Offen und seinem Forschungsteam, Exosomen mit CBD-Molekülen zu beladen um heilende Wirkung um den “Faktor Cannabis” zu erhöhen, immens potenzieren.

MIT INJIZIERBAREM CBD GEGEN EPILEPSIE

Wenn man Dr. Google zum Thema medizinische Anwendung von CBD bemüht, stößt man unweigerlich auf das Thema Epilepsie. Leider ist es um die Bioverfügbarkeit von CBD nicht gut bestellt, da es zu einem überwiegenden Teil vom Körper wieder ausgeschieden wird, bevor es seine therapeutische Wirkung entfalten kann. Innocan und die Universität in Jerusalem beschreiten gemeinsam einen interessanten und erfolgsversprechenden Weg:

Eine einzigartige mit Cannabinoiden beladene Liposomplatform, die die gezielte kontrollierte Verabreichung von Cannabinoiden in den Blutkreislauf ermöglicht. Liposomen sind kugelförmige Vesikel, die aus einer oder mehreren Lipidschichten bestehen, die Arzneimittel durch das menschliche Gefäßsystem transportieren können. Liposomen sind eines der wichtigsten und erfolgreichsten bisher kommerzialisierten Abgabesysteme.

Prof. Chezy Barenholz, ist der Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien, von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.