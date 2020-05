Emerging Markets und die Pandemie: Experten sehen nach der Korrektur vor allem Chancen in China und Südkorea

DWS-Portfoliomanager Sean Taylor: „Wir sind der Ansicht, dass die jüngste Schwäche bei den Schwellenmarktaktien eine längerfristige Chance darstellt.

Schwellenländer sind von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Diese hängen laut einer Studie des Kieler IfW-Institutes der Markterholung hinterher. Einerseits mangele es oftmals an medizinischer Versorgung, um die Pandemie einzudämmen. Zudem fehle es an staatlichen Konjunkturhilfen. Nicht zuletzt hätten internationale Anleger in den vergangenen Wochen in hohem Umfang Kapital abgezogen. Das Risiko einer starken Rezession oder sogar einer Staatspleite sei erhöht.