Unter Führung der Wall Street konnten die Aktienmärkte einen herberen Abverkauf vermeiden - die US-Indizes drehten dann sogar noch ins Plus. Auslöser für die Wende waren Hoffnungen auf das nächste Stimulus-Programm in den USA nach Aussagen von Trump, aber bis dieser Stimulus kommt, wird noch einige Zeit vergehen. Heute stehen zentrale Daten auf der Agenda: in Deutschland die erste Veröffentlichung des BIP, in den USA die für die Wirtschaft so zentralen Einzelhandelsumsätze. Die Aktienmärkte sind derzeit hin- und hergerissen in einer Art Kampf zwischen Liquidität ("Fed-Put") und ökonomischer Realität - was ist mittel- und lanfristig wichtiger: der monetäre (Notenbanken-Liquidität) oder der fundamentale Faktor (Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen)?

