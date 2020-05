Wenn die amerikanische Wirtschaft zu schnell wieder hochgefahren wird, dann droht eine 2. unkontrollierte Corona-Welle. Das Statement von Jerome Powell am 13. Mai erinnerte die Amerikaner daran, dass der Weg aus der Krise mit unvorhersehbaren Risiken behaftet ist und länger andauern wird, als von den Marktteilnehmern erwartet. Je länger es dauert, desto nachhaltiger wird die Wirtschaft geschädigt. Mit einer Wette auf den Handelsriesen Wal-Mart scheint man diesen herausfordernden Markt besser zu meistern, als mit anderen Wetten. Das Management will in diesen unsicheren Zeiten sogar 150.000 Mitarbeiter neu einstellen, die im Onlinegeschäft und in den Stores gebraucht werden.

Zum Chart

Der Kursrückgang Wal-Marts im Corona-Crash war mit 15 % rekordverdächtig niedrig. Im folgenden Rebound wurde das Vorkrisenhoch mit einem Zugewinn von 20 % satt überschritten. Wal-Mart ist ein Wert mit einer schwachen Korrelation von 31% zum S&P 500. Diese Unabhängigkeit hat sich in den letzten Monaten erneut zum Vorteil der Aktionäre manifestiert. Die Stabilität ist den Marktteilnehmern auch im Geschäftsjahr 2021 ein KGV von 23 wert, zumal der Onlinehandel in den USA im Q4 Wachstumsraten von 36% im Jahresvergleich generiert. Der Anfang 2019 beginnende Trend weist eine Verzinsung von rund 21 % p.a. auf und ist aktuell noch immer intakt. Seit dem All Time High am 20. April bei 133,38 US-Dollar hat das Papier lediglich um 8 % korrigiert, wobei die Unterstützung bei 120 US-Dollar gehalten hat. Gemessen an der Performance der letzten Monate ist ein Kurssturz von Wal-Mart eher nicht zu erwarten. In Folge dessen spricht die „krisenfeste“ Ausrichtung für eine Long-Strategie.

