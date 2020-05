Gold und Silber steigen

Handelsblatt: Kanzlerin Angela Merkel: „Stand heute sind keinerlei Erhöhungen von Abgaben und Steuern geplant“ (Stand 14.05.20).

Bild.de: Wirtschaftsminister Peter Altmaier: „Kein einziger Arbeitsplatz geht wegen Corona verloren“ (Stand 18.03.20).

Kommentar: Wie soll man denn die Nachrichten zwischen solchen Fake-News erkennen können?



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einen unveränderten Dollar (aktueller Preis 51.458 Euro/kg, Vortag 51.078 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber zieht an (aktueller Preis 16,08 $/oz, Vortag 15,52 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 764 $/oz, Vortag 766 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 1.763 $/oz, Vortag 1.754 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 31,72 $/barrel, Vortag 29,53 $/barrel).



Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,8 % oder 3,3 auf 121,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont 4,3 %, Kinross 4,2 % und Barrick 3,4 %. Bei den kleineren Werten ziehen Intern. Tower Hill 11,1 %, Argonaut 8,2 % und Alio 8,1 % an. Monarch verliert 14,0 %. Bei den Silberwerten steigen Excellon 10,9 %, Impact 10,3 % und Coeur 9,1 %. Great Panther verliert 14,5 %.