Wenn sich die Aktie von Nel ASA derzeit auf eins verlassen kann, dann ist es die charttechnische Unterstützungszone zwischen 0,991/1,006 Euro und der Marke bei 1,02 Euro. Mit einem Tagestief bei 1,01 Euro wurde diese Zone gestern erneut getestet. In den letzten Tagen rutschte die Nel ASA Aktie immer wieder mal in die Region an und innerhalb der charttechnischen Supportzone ab, konnte aber bisher jedes Mal wieder nach oben abdrehen. So ...