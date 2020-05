Sascha Klupp: Berliner Mietendeckel als Lösung für die Wohnungsnot?

Es wurde lange kontrovers diskutiert, das Für und Wider abgewogen, doch am Ende kam er nun doch, der Berliner Mietendeckel. Konkret ist das neue Gesetz am 23. Februar 2020 in Kraft getreten. Bewirken soll es mit zahlreichen umstrittenen Regelungen, dass sich der Berliner Mietmarkt, auf dem eine hohe Nachfrage einem geringen Angebot gegenübersteht, nachhaltig entspannt. Die folgenden Zeilen verraten, was Experten und Brancheninsider wie Sascha Klupp zu den neuartigen Restriktionen sagen.

Bild: Sascha Klupp. Bildquelle: INTER Stadt AG

Rechtliche Änderungen durch Berliner Mietendeckel sind sehr umfangreich

Ellenlange Schlangen, Massenbesichtigungen, genervte Vermieter und am Ende doch keine Wohnung - solche oder ähnliche Szenarien sind auf dem Berliner Mietmarkt seit Jahren eher die Regel als die Ausnahme. Die Politik entschied sich bereits Anfang des vergangenen Jahres gegenzusteuern und beschloss als Quintessenz im Oktober 2019 die Einführung des Mietendeckels.

Laut dem Immobilienexperten und Vorstand der Inter Stadt- und Wohnungsbau Real Estate AG, Sascha Klupp, umfasst das neue Gesetz zahlreiche Änderungen, die für Laien nur schwerlich zu überblicken sind. Konkret besteht das Gesetz u.a. aus Regelungen zu:

Geltungsbereich Mietenstopp Mietobergrenzen Härtefälle Bußgelder

Sascha Klupp erläutert die wichtigsten Neuerungen auszugsweise wie folgt: "Hauptsächlich betroffen sind 1,5 Millionen Wohnungen, die vor dem Jahr 2014 in Berlin erbaut worden sind. Deren Mieten werden für fünf Jahre eingefroren. Außerdem legt eine Miettabelle neue Mietobergrenzen fest, die bei 20%iger Überschreitung gesenkt werden müssen. Das Gesetz gilt rückwirkend vom 18. Juni 2019 an."

Staatlicher Eingriff in den Markt wird als Ultima Ratio vorweggenommen

Kritisiert wird der Berliner Mietendeckel nicht nur von vielen Vermietern und Bauunternehmen, sondern auch von Investoren und Brancheninsidern. "Am häufigsten ist das Argument anzutreffen, dass der Mietendeckel nicht das eigentliche Problem beseitige. Dieses bestehe demnach darin, dass die Nachfrage auf dem Berliner Wohnungsmarkt einfach zu groß für das Angebot sei", so Sascha Klupp.

Werden nun die Preise gesenkt, ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage noch weiter steigt. Dies könnte innerhalb kürzester Zeit zu zunehmend chaotischen Zuständen bei der Vermietung und der Besichtigung von Wohnraum führen.

wie das auch in Hamburg der Fall ist, gehört in Berlin ein signifikanter Anteil des Grunds und Bodens der Stadt selbst. Das bedeutet, dass auch vornehmlich sie es ist, die dafür Sorge tragen kann, dass es mehr Bauland gibt, auf dem Wohnungen und Häuser errichtet werden können. Stattdessen wird aktiv in die Marktpreise bzw. freie Marktwirtschaft und das übliche Marktgeschehen eingegriffen, was normalerweise als Ultima Ratio zu verstehen ist, da der Kern der Problematik das geringe Angebot ist.

Berlin seit Jahren von hohem Zuzug und steigenden Mietpreisen betroffen

"Wir haben ja in Berlin ohnehin seit Jahren das Problem, dass jährlich mindestens 20.000 zuziehen. In Zeiten des Brexits und nach wie vor anhaltenden Startup-Booms ist das nachvollziehbar. Die Stadt schreitet stramm auf die Marke von vier Millionen Einwohnern zu", so Sascha Klupp.

Die Angebotsmieten für Wohnungen in Berlin haben sich in den letzten Jahren recht konstant verteuert. Kostete ein Quadratmeter im vierten Quartal des Jahres 2016 noch durchschnittlich 8,60 Euro, waren es ein Jahr später schon 9,27 Euro. Der letzte Stand vom ersten Quartal 2019 belief sich auf 9,57 Euro pro Quadratmeter.

Laut Sascha Klupp ist es insgesamt in Anbetracht der Entwicklung zwar nicht verwunderlich, dass regulatorisch eingegriffen werde. Allerdings sei es ebenso nachvollziehbar, dass die Union und FDP bereits angekündigt haben, gegen das neue Gesetz eine Klage beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Mehrere entsprechende Eilanträge sind jedoch bereits abgelehnt worden.