Factor Investing: lohnt sich die Ausrichtung auf Small- und Midcaps künftig wieder?

Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 1 die Wertentwicklung diverser gängiger Faktorstrategien abgebildet, sowohl solcher mit Gewichtung anhand der Marktkapitalisierung als auch solcher mit gleicher Gewichtung. In Strategien mit Gleichgewichtung hat jede Portfolioposition denselben Anteil. Dadurch erhalten große Standardwerte ein geringeres Gewicht und Small- und Midcaps ein höheres als bei einer Gewichtung anhand der Marktkapitalisierung.

Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung (Small- und Midcaps) haben sich in letzter Zeit besonders schwergetan. Beispielsweise schnitt der MSCI World Small Cap Index im März um 7,5 % schwächer ab als der MSCI World Index, im ersten Quartal dieses Jahres betrug der Rückstand 9 %. Infolgedessen durchliefen Faktorstrategien mit Bevorzugung von Nebenwerten, darunter die meisten Faktorportfolios von Robeco im Aktienbereich, ebenfalls eine schwierige Phase.

Quelle: Robeco; Stand: April 2020 Die Ergebnisse zeigen die Backtest-Wertentwicklung hypothetischer Portfolios aus Aktien aus dem oberen Quintil abzüglich der Wertentwicklung des MSCI World Index unter Annahme einer einmonatigen Haltedauer (ohne Transaktionskosten); sie beruhen nicht auf tatsächlichen Transaktionen. Das Anlageuniversum ist das vom MSCI World abgebildete Standarduniversum (Large- und Midcaps). Die verwendeten Variablen sind das aktuelle Kurs/Buchwert-Verhältnis, die aktuelle Dividendenrendite (Value-Faktor), das 9-1-Monate Residual-Momentum, die Gewinnrevisionen auf Sicht von drei Monaten (Momentum-Faktor), die aktuelle Relation aus Bruttoertrag zu Aktiva, das aktuelle Verhältnis aus Accruals zu Assets, die aktuelle Veränderung der ausgegebenen Aktien (Quality-Faktor) sowie die 3-Jahres-Volatilität, das 3-Jahres-Beta und die aktuelle Distance to Default (Low Volatility-Faktor). Die verwendeten Variablen sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die in den Faktorstrategien von Robeco verwendeten Variablen. Nach einem sehr schwierigen Start in das Jahr 2020 stellt sich Anlegern die entscheidende Frage, ob sich die Ausrichtung unserer Faktorstrategien auf Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung künftig wieder auszahlt und – falls ja – ob die erwarteten Erträge das Tracking Error-Risiko kompensieren. Um dieser Frage nachzugehen, haben wir über die zuletzt schwache Wertentwicklung dieser Faktorstrategien hinausgeblickt und eine langfristige historische Betrachtung angestellt.