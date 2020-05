First Sensor meldet für das erste Quartal 2020 einen Umsatzrückgang von 41,4 Millionen Euro auf 38,8 Millionen Euro. „Durch Veränderungen im Produktmix stieg der Materialaufwand”, so das Unternehmen zu Ergebnisbelastungen, die den operativen Quartalsgewinn vor Zinsen und Steuern von 4,1 Millionen Euro auf nur noch 0,06 Millionen Euro einbrechen ließen. Je First Sensor Aktie schließt die Gesellschaft das erste Quartal 2020 mit ...