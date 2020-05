Fällt die Daimler-Aktie auf das aus charttechnischer Sicht mögliche Kursziel von 24,30 Euro, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de könnte es sich bei der Erholung der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) um eine Finte handeln. In den vergangenen Wochen näherte sich die Aktie im Rahmen eines flachen Aufwärtskanals dem Widerstand bei 34,08 Euro und somit der Unterseite des nach unten hin verlassenen Trendkanals an.

Nachdem die Aktie an dieser Hürde mehrfach nach unten hin abgeprallt war, fiel sie aus dem Aufwärtskanal bis an die Unterstützung bei 27,48 Euro. Nachdem diese Unterstützung am 14.5.20 mit 26,29 Euro deutlich unterschritten wurde, setzte die Aktie am 15.5.20 zu einer deutlichen Erholung an.