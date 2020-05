Vorgestern hat sich Permira von weiteren Teamviewer-Aktien getrennt. Der Großaktionär hat 25 Millionen Papiere an institutionelle Investoren verkauft. Der Preis je Aktie lag bei 41,00 Euro. Somit hat Permira seinen Anteil an Teamviewer von 51,5 Prozent auf 39,0 Prozent verringert und besitzt jetzt noch 78 Millionen Aktien. Der Streubesitz liegt bei 61 Prozent.Permira will auch seine restlichen Teamviewer-Papiere veräußern. ...