Beim sogenannten „Bitcoin-Halving“ wurde die Bezahlung der Krypto-Miner, die dem Bitcoin-Netzwerk ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen und neue Bitcoins schürfen, halbiert. Dies führt zu einer verlangsamten Bitcoin-Geldschöpfung und soll zu einer Deflation des Bitcoins führen. Das Halving ist fester Bestandteil des Bitcoin-Algorithmus. In der Vergangenheit war der Bitcoin-Kurs nach dem Halving in mehreren Fällen gestiegen. Dieses Mal blieben große Kursreaktionen aber vorerst aus.

Am Wochenanfang fand das dritte Bitcoin-Halving in der Geschichte der größten und ältesten Kryptowährung statt. Der von vielen Krypto-Analysten vorhergesagte neue große Bitcoin-Boom blieb aber bisher aus.

Philipp Sandner, von der Frankfurt School of Finance & Management, erklärte das Bitcoin-Halving am Dienstag gegenüber boerse.ard.de wie folgt: „Durch das Halving wird das Angebot neuer Bitcoins spürbar gekürzt. Das wäre so, als würden alle Goldminen auf der Welt von heute auf morgen nur noch die Hälfte an Gold produzieren.“

Vor dem Bitcoin-Halving hatten sich viele selbsternannte Krypto-Experten mit reißerischen und teils unseriösen Prognosen überboten. Raoul Pal, CEO von Global Macro Investor, prognostiziert beispielsweise, dass der Bitcoin in den nächsten drei bis fünf Jahren die Marke von einer Million US-Dollar knacken könnte, hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg vergangene Woche berichtet.

Am Freitagmittag steht der Bitcoin leicht im Plus. Eine Einheit der Krypto-Leitwährung kostet aktuell 9.613 US-Dollar. Innerhalb von einer Woche verlor der Bitcoin rund 2,5 Prozent an Wert. (Stand: 15.05.2020; 11:16 Uhr; CoinMarketCap):

Autor: Ferdinand Hammer