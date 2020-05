Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zehn Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 4,25 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Demnach befindet sich PLUG POWER in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 2,90 EUR verläuft. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist PLUG POWER heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Corona hat die Börsen nach wie vor fest im Griff. Sollten Sie Ihr Depot in Sicherheit bringen oder ist es Zeit für Schnäppchenjäger? Wir beantworten die wichtigsten Fragen in unserem brandneuen Sonderreport. Hier kostenfrei abrufen.