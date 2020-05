NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn gestiegen. In allen Laufzeiten fielen die Renditen.

Erneut verunsicherten sehr schwache Konjunkturdaten die Märkte. Der amerikanische Einzelhandel erlebt in der Corona-Krise einen beispiellosen Umsatzeinbruch. Der Umsatzrückgang von 16,4 Prozent im April ist der stärkste sei Erhebungsbeginn im Jahr 1992. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. Hier wird ebenfalls ein starker Rückgang prognostiziert.

Bereits in den vergangenen Tagen war an den Märkten wieder Ernüchterung eingekehrt. Weltweit schreiten die wirtschaftlichen und sozialen Lockerungen zwar voran, doch sorgen sich die Anleger um das Tempo der konjunkturellen Erholung. Zudem droht der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder stärker hochzukochen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierte mit 0,141 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,288 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 7/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,599 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 19/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,267 Prozent./jsl/jkr/mis