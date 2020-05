Gold: Jetzt geht’s los!

Gold profitiert von erneuten Spannungen zwischen den USA und China. Goldpreis knapp unter seinem Siebenjahrestief.

Auch am letzten Handelstag der Woche setzt das gelbe Edelmetall Gold seinen Wochentrend fort und notiert um 17:00 Uhr MESZ mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 1.740 US-Dollar je Feinunze. Der Handelsstreit zwischen den USA und China flammt erneut auf und unterstützt den Goldpreis auf dem Weg zu einem neuen Siebenjahreshoch, dass aktuell bei 1.747 US-Dollar liegt. Das bisherige Tageshoch im heutigen Handel lag knapp darunter bei 1.745 US-Dollar. China erwägt, bestimmte US-Unternehmen wie Apple, Cisco Systems oder Qualcomm auf eine Liste „unzuverlässiger Unternehmen“ zu setzen, nachdem die USA beabsichtigen, die Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei zu verschärfen.

Aus charttechnischer Sicht ist Gold gestern aus seinem symmetrischen Dreieck nach oben ausgebrochen und besitzt nun gute Chancen, den nächsten charttechnischen Widerstand bei 1.768 US-Dollar zu erreichen. Sollten die Spannungen zwischen den USA und China zunehmen, könnte der Goldpreis dynamisch bis in den Bereich 1.795 US-Dollar und 1.822 US-Dollar steigen. Eine detaillierte Goldanalyse finden Sie in unserem kostenlosen Börsenbrief Elbblick.

GBE brokers Ltd. ist ein lizenzierter Forex- und CFD-Broker mit Hauptsitz in Limassol und einer Niederlassung in Hamburg. Die Geschäfte im Bereich Retail-Brokerage werden von Herrn Rifat Sayim geleitet. Zuständig für die Sparte GBE Prime, in der GBE als Liquiditätsanbieter Preisquotierungen an anderen Banken und Brokerhäusern weiterleitet, ist Herr Ben-Florian Henke. GBE brokers bietet den Forex- und CFD-Handel über die Handelsplattform MT4 und MT5 an. Folgen Sie GBE brokers auf Facebook.

