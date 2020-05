PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. In Moskau ging der RTS-Index mit Aufschlägen von 0,41 Prozent bei 1107,49 Punkten aus dem Handel.

Der polnische Leitindex Wig-20 fiel um 0,42 Prozent auf 1572,55 Punkte. Der breiter gefasste WIG verlor 0,23 Prozent auf 44 348,22 Zähler. Die Aktien von Lotos (minus 1,7 Prozent) rückten in den Fokus, nachdem der Erdölkonzern frische Zahlen vorgelegt hatte. Nach einem Gewinn von 172,5 Millionen polnischen Zloty im Vorjahr verzeichnete Lotos im ersten Quartal 2020 einen Verlust von 1,3 Milliarden Zloty.