Die Talfahrt beim einstigen Vorzeigeunternehmen Wirecard geht weiter. Dabei hat sich der Absturz am Freitag sogar noch einmal beschleunigt. Immerhin stürzt die Aktie über 6 Euro in die Tiefe. Das entspricht einem Minus von 7,6 Prozent! Damit notiert Wirecard jetzt nur noch bei 77 Euro. Das ist so niedrig, wie seit drei Jahren nicht mehr!

Anleger-Tipp: Ist die erfolgreiche Zeit bei Wirecard vorbei? Es gibt einen anderen Zahlungsdienstleister, der vor einer ähnlich spektakulären Entwicklung wie Wirecard steht. Alles über das Unternehmen lesen Sie hier