Kissigs Kloogschieterei: "Sollte man gerade jetzt in Aktien investieren?"

Die Frage, ob man gerade jetzt in Aktien investieren sollte, bekomme ich häufig gestellt. Dahinter verbirgt sich der Wunsch, eine "sichere" Aussage zu bekommen, wie sich die Börsen und spezielle Aktien in den nächsten Tagen entwickeln. Denn mit langfristigem Blick investieren leider nur die wenigsten Anleger wirklich. Auch wenn sie selbst davon überzeugt sind, dass sie die Aktien lange halten werden - sie tun es allenfalls, wenn die Kurse sofort nach dem Kauf steigen und ihnen ein "gutes Gefühl" vermitteln. Doch steigen die Kurse, kommt schnell die bange Frage auf, ob man nicht lieber die Gewinne mitnehmen sollte, denn "an Gewinnmitnahmen ist ja noch niemand gestorben". Die wohl dümmste Börsenweisheit, die ich kenne.Weroder SAP nach den ersten schnellen 30% verkauft hat, hat die folgenden zehntausenden von Prozenten an Kursgewinnen verpasst.Top-Aktiendarf man nur verkaufen, wenn sich die Rahmenbedingungen für sie deutlich zum Negativen entwickelt haben. Ansonsten wir man nie besser abschneiden als der Markt.Aber zurück zur Frage, ob man gerade jetzt in Aktien investieren, oder ob man lieber auf einen Kurseinbruch warten sollte, um günstiger an die Stücke heranzukommen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: es kommt drauf an...