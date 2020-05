In der vergangenen Woche hatte ich Sie ja über die Stock-Telegraph-Kanäle bei Facebook, Twitter und Youtube aufgefordert, mir Ihre Fragen an Derrick Weyrauch, President & CEO von Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM * WKN: A2PJND * ISIN: CA69644D1087) zu schicken.

Vielen Dank, dass Sie davon so zahlreich Gebrauch gemacht haben! Gerne weiter so!