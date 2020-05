Bei TUI läuft die Reisesaison in der Krise ganz langsam an. Der Konzern öffnet in der kommenden Woche erste Hotels in Deutschland. Den Auftakt macht TUI auf Sylt und an der Ostsee. Auf Sylt wird am 18. Mai das Dorfhotel eröffnet. In den folgenden Tagen werden auch das Iberotel Boltenhagen sowie das Dorfhotel am Fleesensee wieder öffnen. Hier können zunächst aber nur Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern untergebracht werden. ...