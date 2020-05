Malu Dreyer, Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, hat angekündigt, BioNTech auf dem Weg zur Entwicklung eines Impfstoffes keine Steine in den Weg zu legen und das Unternehmen so gut es geht zu unterstützen. Die Impfstoffentwicklung hat für sie oberste Priorität und die Reaktionsfähigkeit der Behörden wird dementsprechend an die neuen Entwicklungen angepasst.

Auch der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz, Michael Ebling, sichert seine uneingeschränkte Unterstützung zu. Er bezeichnet BioNTech als „Juwel“ und möchte die Firma bei der Erschließung neuer Grundstücksflächen unterstützen. Es wird also deutlich, dass BioNTech bei der Entwicklung seines Impfstoffs keine Sorgen um Unterstützung der Politik haben muss und rasche, unbürokratische Lösungen gefördert werden. Das kann im Wettrennen der Unternehmen ein wichtiger Baustein sein!

