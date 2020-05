Al Alam Solutions FZ LLC musste schließen, weil die Integrität der Firma öffentlich hinterfragt wurde. Dennoch sollen für Wirecard keine Veränderungen bevorstehen, da die Geschäfte auf andere Konzerngesellschaften der Dachorganisation übertragen werden sollen. Der Ärger mit umstrittenen Drittpartnergeschäften in Ländern ohne eigene Lizenzen für anfallendes Transaktionsvolumen nimmt allerdings nicht ab.

Der aktuelle Kursverlust kann sich bei Öffnung der Börsen am Montag zudem dramatisch fortsetzen und Wirecard in ein tiefes Tal stürzen. Seit Wochenbeginn hatte Wirecard mehr als 15 Euro Kurseinbußen in Kauf nehmen müssen und steht vor einem Desaster. Wie kann der Kursverlauf wieder in positive Bahnen geleitet werden?

