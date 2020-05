Die Aktie von NanoRepro hat die Woche mit einem Plus von 2,63 Prozent abgeschlossen. Das kommt einem Zuwachs um 0,05 Euro gleich, weshalb die Aktie nun bei 1,95€ steht und auf dem Sprung zur 2-Euro-Marke in die neue Woche starten wird.

Nachdem die Aktie zu Beginn der Coronakrise Anfang März von 0,59 Euro auf starke 2,88 Euro explodiert ist und nach einigem Hin und Her auf weitere 3,52 Euro enorm an Wert gestiegen ist, deutete sich zunächst ein Abwärtstrend an. Seit dem Höchstwert am 30. März konnte dieser Kurswert nicht wieder erreicht werden und stürzte bis unter die 2-Euro-Marke ab.

An dieser Stelle gibt es allerdings Hoffnung: Die Aktie gewinnt erneut an Wert und zeigt Potenziale für die kommende Woche. Es scheint im Bereich des Möglichen, wieder in alte Sphären zurückzukehren und an Wert zu gewinnen. Ist NanoRepro also die Wertanlage der Zukunft?

Ist NanoRepro jetzt wirklich der aussichtsreichste Kandidat im Kampf gegen Corona? Wir haben in einem großen Sonderreport zahlreiche Unternehmen analysiert, die am Kampf gegen das Virus beteiligt sind. Welche Aktien die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie hier.