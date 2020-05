Seit einigen Wochen hat die Corona-Pandemie Deutschland und die Welt im Griff. Das öffentliche Leben ist nach wie vor eingeschränkt, Schutzmasken gehören zum gewohnten Anblick und die Sorgen der Verbraucher nehmen zu. Auch wenn die Fragen um unsere Gesundheit wichtig sind, rücken zunehmend auch wirtschaftliche Fragestellungen in den Vordergrund. Was passiert mit meinen Geldreserven, dem Aktiendepot oder der Altersvorsorge?

Nach einer aktuellen Umfrage von KantarEmnid im Auftrag des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv), hat etwa ein Drittel der Befragten die Befürchtung, dass ihre private Vorsorge wegen sinkender Aktienkurse oder niedrigerer Renditen an Wert verliert. In solchen Krisenzeiten zeigt es sich, wer einen Plan hat. Denn eine andere aktuelle Umfrage zeigt auch, dass diejenigen, die einen schriftlichen Finanzplan haben, fast dreimal so zuversichtlich sind, ihre finanziellen Ziele zu erreichen wie Verbraucher ohne einen solchen Plan. Finanzplanung im Sinne einer langfristigen Lebensplanung zahlt sich aus, gerade in Krisenzeiten.

Auf den ersten Blick war Geldanlage in den letzten Jahren einfach. Wer einen simplen Exchange Traded Fund (ETF) auf den amerikanischen Aktienindex S&P 500 kaufte, konnte ohne großen Aufwand eine akzeptable Rendite erzielen. Viele Anleger haben sich die Frage gestellt, wozu sie eigentlich Finanzberatung brauchen, wenn der Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit einem ETF so einfach ist. Durch die Corona-Krise und den nachfolgenden Einbruch am Kapitalmarkt dürfte vielen Verbrauchern aber vielleicht klar geworden sein, dass für den langfristigen Vermögensaufbau eine professionelle Beratung doch sinnvoll ist. Manch einer ist nämlich dabei zu große Risken eingegangen oder hatte seine Liquiditätsplanung nicht im Griff. Denn wer sein angelegtes Geld in nächster Zeit braucht, muss unter Umständen jetzt unnötigerweise Verluste realisieren.

Ein Finanzplan schützt das Vermögen

Vor solchen Fehlentwicklungen kann ein vollständiger Finanzplan schützen. Denn er verschafft dem Anleger Klarheit über seine finanzielle Lage. Viele Sparer machen häufig den Fehler, die einzelnen Elemente ihres Vermögens, also Aktien, Versicherungen und Immobilien, isoliert zu betrachten. Aber das Vermögen ist mehr als die Summe seiner Teile, wenn es optimal strukturiert ist. Ein zentrales Element einer umfassenden Finanzplanung ist die Identifikation der individuellen Risikoneigung und insbesondere die objektive Risikotragfähigkeit. Diese muss mit den finanziellen Zielen in Einklang gebracht werden. Durch die transparente Auflistung aller Vermögensbestandteile, können Risiken in der Vermögensstruktur aufgedeckt werden. Dadurch kann eine individuelle und passende langfristige Vermögensstruktur, Experten sprechen von der so genannten Asset Allocation, aufgebaut werden. Eine solche Vermögensstruktur, die große einseitige Risiken vermeidet, ist dann auch langfristig krisenresistent. Denn in Krisen wird, bei richtiger Allokation, häufig auch der Grundstein für die großen Vermögen der Zukunft gelegt.