die Kurserholung in den letzten Wochen war ordentlich. Ist die Krise an der Börse schon vorbei, fragt Dr. Marc-Oliver Lux von Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG in München

Nach mehrwöchigem Shut-Down kehrt langsam Leben in Europas Städte zurück. Bei einigen hat sich in der Heim-Quarantäne anscheinend so viel Frust aufgestaut, dass sie nun auf die Barrikaden gehen, sogar gegen jegliche Fortführung der Schutzmaßnahmen. Besonders kritisch stellt sich dies in den USA dar, einem Land, das insgesamt am stärksten, in den einzelnen Bundesstaaten jedoch noch sehr unterschiedlich von dem Virus betroffen ist. Doch die Zustände des Gesundheitswesens in New York lassen nichts Gutes für den Rest des Landes erahnen, wenn es zu einer zweiten Viruswelle kommen sollte. Und da mag das Weiße Haus noch so sehr mit Ignoranz glänzen. Wenn man sich die jüngste Entwicklung der amerikanischen Aktienindizes betrachtet, die seit dem Tief im März deutlich zugelegt haben, scheint auch die Börse das Thema „Corona“ zunehmend abzuhaken. Gerade der Technologieindex NASDAQ befindet sich nur noch wenige Punkte von seinem All-Zeit-Hoch entfernt – getragen von Aktien wie Amazon und Microsoft, die eher als Gewinner aus der Krise herausgehen werden.