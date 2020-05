Wirecard – die Anleihe spricht eine klare Sprache…

Liebe Leser, wir wissen – die Emotionen bei Wirecard kochen hoch. Dass uns manche Short-Selling unterstellen ist ein bisschen kurios, denn das könnten und dürften wir gar nicht. Übrigens rein technisch auch nicht. Warum auch, wir sind neutral bei Wirecard. Aber wir haben auch eine Verpflichtung, auf Marktentwicklungen hinzuweisen. Unseren Abonnenten gegenüber vor allem. Dazu gehört – schauen Sie bitte auf den Kurs der Anleihe. Anleihen sind aussagekräftig, siehe die CoCo-Bonds vor Jahren bei der Deutschen Bank. Bei Wirecard liegt sie bei 77%. Das impliziert nicht die Pleite. Aber im aktuellen Zinsumfeld und auch sonst heißt dies “Achtung, bei diesem Unternehmen gibt es merkliche Probleme”. Da hilft auch kein Wehklagen oder der Vorwurf, dass Short-Seller am Markt sind. Dies stimmt alles, ohne Zweifel. Aber als Investor muss ich eine Aktie, einen Basiswert nehmen wie er nunmal dasteht. Thyssen war auch einmal ein klasse Unternehmen, die Commerzbank eine gute Bank. Die Kurse aber sind desaströs, hilft doch alles nichts.

Jedoch ist Wirecard zum Traden wunderbar, wir setzen in unserem Turbo-Trader häufig Aktionen auf Wirecard um, gerade aus Sentiment-Sicht ein Traum. Man kann Wirecard auch in unsren Feierabend-Trades gut umsetzen, dort sind ebenso wie morgens vorbörslich vor 9 tolle Logiken zu erkennen, die sehr häufig eintreten. Dies hängt mit Umsatzvolumen zusammen und damit, wann Institutionelle ihren Druck in der Aktie aufgeben. Trades dieser Art – dann oft long auf Wirecard – gibt es im Turbo-Dienst abends ab 15.30 Uhr.

Ansonsten bleibt es dabei – Wirecard hat seine Hausaufgaben zu erfüllen. Es ist ihre letzte Chance, große Investoren zu binden und darüber hinaus die einzige Chance und Wahl, die sie haben. Das ist nicht unsere Sicht singulär, sondern dies äußern alle Fondsmanager mit denen wir sprechen. Jeder Investor muss es so sehen, auch aus Compliance-Gründen innerhalb seiner Bank, Fondsgesellschaft oder Vermögensverwaltung. Dazu mehr auch im Video. All das ist weitreichend besprochen. Deshalb wäre schon allein eine Stabilisierung um 100 Euro ein gutes Ding. Und so darf man sich freuen, denn selbst mit einem Bonuspapier, das nicht teurer ist als die Aktie, erhält man bei Barriere 50 eine annualisierte Bonusrendite von 85!%. 85 Prozent, wenn Wirecard NUR nicht unter 50 Euro fällt bis März 2021.

Mehr muss nicht passieren. Das Papier packen wir Euch in unser nächstes Wirecard-Spezial, das Ihr bei uns im Börsendienst - den Ihr hier auch gerne testen und jederzeit ohne Knebelabo kündigen könnt - ab Sonntag Mittag findet. Man muss Wirecard weder lieben noch hassen, man kann aber realistische Gewinnerwartungen an die Aktie und deren Produkte haben. Die Volatilität spielt da grade sehr positiv rein. Ein Kursziel von 1000 oder mehr ist unnötig und ehrlich gesagt auch selbst im allerbesten Fall deutlich überzogen.