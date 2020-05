Noch gegen Ende 2019 hat sich der Goldpreis in einem kurzfristigen, aber untergeordneten Abwärtstrend auf und schwankte zuletzt um 1.480 US-Dollar seitwärts. Die Initialzündung erfolgte Anfang Dezember, seitdem konnte das glänzende Metall auf über 1.760 US-Dollar zulegen und ein technisches Fortsetzungsmuster in Form eines symmetrischen Dreiecks aus April/Mai dieses Jahres erfolgreich umsetzen. Dabei beeindruckt die Kursstärke des Rohstoffs, weil dieser sich sogar über eine innere Trendlinie (rot eingezeichnet) hinwegsetzen konnte und dadurch eine steile Rallyefortsetzung vermuten lässt.

Gold-Bullen geben Gas

Die letzten drei Handelstage nach Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck präsentieren sich sehr fest, ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 1.750 US-Dollar könnte kurzzeitig weiteres Kurspotenzial in den Bereich von zunächst 1.789 US-Dollar freisetzen. Allerdings sollte man ab sofort auch auf einen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um 1.720 US-Dollar vorbereitet sein. An dem übergeordneten Zielniveau von rund 1.900 US-Dollar ändert dies jedoch nichts, hat aber spürbaren Einfluss auf die Positionierung eines Stopps. Dieser könnte noch unterhalb von 1.700 US-Dollar platziert werden, sofern eine mittel- bis langfristige Strategie verfolgt wird. Aber für kurzfristig orientierte Anleger könnte sich ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF918W durchaus auszahlen. Vorsicht sollten Investoren jedoch bei einem unerwartet schwachen Goldpreis und Rücksetzer unter 1.682 US-Dollar walten lassen. In diesem Fall könnte es noch einmal zu dem Zwischentief aus April bei 1.661 US-Dollar abwärts gehen, spätestens um 1.627 US-Dollar sollte aber eine Stabilisierung gelingen.