Wertpapiere der Deutschen Börse gelten zwar als defensive Aktien, zeigten sich in den letzten Jahren jedoch als klare Outperformer unter den DAX-Titeln. Das Hoch markierte das Wertpapier Mitte Februar bei 158,90 Euro, bevor es in eine dynamische Abwärtsbewegung zurück auf 93,92 Euro bis Mitte März abwärts ging. Von dort aus konnte sich die Deutsche Börse jedoch wieder sichtlich erholen und in den Bereich von 150,00 Euro zurückkehren. Die aktuelle vorbörsliche Indikation für die Deutsche Börse zeigt einen Kavalierstart zu Beginn dieser Handelswoche an, ein Kurssprung über die aktuellen Monatshochs könnte weiteres Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände freisetzen und ist für ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis durchaus attraktiv.