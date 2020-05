Sowohl Gold als auch die Aktienmärke starten höher in die Woche, nachdem Fed-Chef Jerome Powell in einem Interview optimistische Aussagen zur US-Wirtschaft macht - vor allem aber sagt, dass die Munition der Fed praktisch unendlich sei und man alles tun werde, um die Wirtschaft zu unterstützen. Damit hat der Fed-Chef faktisch noch mehr Liquidität für die Märkte in den Raum gestellt - und die Märkte reagieren durch steigende Aktienkurse und steigende Preise für Gold und Silber, die eben nicht so beliebig vermehrbar sind wie Papiergeld. Wie weit geht die Rally bei Gold und den Aktienmärkten? Kann Jerome Powell dauerhaft die Illsuion erzeugen, als könne man durch Geld alle Wunden heilen?

Das Video "Warum Gold auf den höchsten Stand seit 2012 steigt!" sehen Sie hier..