Der britische Leitindex FTSE 100 befindet sich in einer aus charttechnischer Sicht eminent wichtigen Phase. Auf der Oberseite scheint die Luft vorerst raus zu sein. Auf der Unterseite passierte aber auch noch nicht viel. Das muss nicht unbedingt so bleiben. Erste Warnsignale mahnen zur Vorsicht.

Der FTSE 100 sieht sich der derzeit allgegenwärtigen Gemengelage gegenüber. Die (wirtschaftlichen) Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich in den aktuellen Konjunkturdaten deutlich ablesen. Die Stimmung unter den britischen Verbrauchern hat sich vor dem Hintergrund der Pandemie ebenfalls deutlich abgekühlt.

Die Bremsspuren in der Wirtschaft sind aufgrund der getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie deutlich sichtbar. Jüngst wurden die Daten zur britischen Industrieproduktion für den März veröffentlicht. Hier fiel der vermeldete Rückgang der Industrieproduktion mit -4,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat (also Februar) nicht ganz so stark aus, wie zunächst befürchtet wurde (Prognose -5,6 Prozent). Die britische Industrie „kränkelte“ allerdings bereits im Februar. Das marginale Plus von 0,1 Prozent im Februar im Vergleich zum Januar belegt das.

In der anstehenden Handelswoche stehen weitere wichtige Daten auf der Agenda. Unter anderem gibt es am Dienstag (19.05.) frische Daten zum britischen Arbeitsmarkt. Am Mittwoch folgen unter anderem die britischen Erzeuger- und Verbraucherpreise, am Freitag Daten zur Entwicklung der britischen Einzelhandelsumsätze.

Kommen wir in Bezug auf den FTSE 100 auf die charttechnischen Aspekte zu sprechen.

Der FTSE 100 tauchte bis Mitte März auf unter 5.000 Punkten ab. Erst dann gelang es ihm, eine Gegenbewegung zu initiieren. Bis Ende April schaffte er es wieder auf über 6.000 Punkte. Seitdem konsolidiert der Index erneut. Hierbei zeigte sich zuletzt bereits, dass mit Blick auf die aktuelle Gemengelage die Luft jenseits der 6.000er Marke dünn wird. Ein erneuter Versuch, über die psychologisch wichtige Marke von 6.000 Punkten zurückzukehren, scheiterte unlängst. Obacht ist daher geboten. Um auf der Unterseite nicht ins Rutschen zu kommen, sollte der Index idealerweise den Bereich von 5.700 Punkte bis 5.570 Punkten nicht unterschreiten. Neben wichtigen Horizontalunterstützungen wird dieser zusätzlich durch die dort verlaufende 38-Tage-Linie „verfestigt“. Sollte es hingegen sogar unter die 5.360 Punkte gehen, könnte es für den Index noch einmal prekär werden. Ein Bruch dieser Zone würde die Tür in Richtung des 52-Wochen-Tiefs öffnen. Auf der Oberseite muss der FTSE 100 über die 6.000 Punkte und über das Niveau des letzten Verlaufshochs von 6.170 Punkten, um seine Aufwärtsambitionen zu unterstreichen.