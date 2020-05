Die TeamViewer AG kann ihr Wachstum auf Grund hoher Nachfrage nach Fernzugriffs- und Homeoffice-Lösungen beschleunigen und gehört zu den wenigen Profiteuren der Corona-Pandemie. Der Umsatz stieg im Q1 2020 im Jahresvergleich um 19 %, das EBITDA konnte im selben Zeitraum gar um 96% auf 73,9 Millionen Euro gesteigert werden, wobei die EBITDA-Marge bei 62 % liegt. Hier kommen Skaleneffekte zum Tragen. Laut eigenen Angaben nutzen bereits 90% aller Fortune 500 Unternehmen die TeamViewer-Software, um beispielsweise bei Konferenzen den Computerbildschirm auf externen Geräten anzeigen zu können. Mittlerweile ist das Programm bereits auf 2,25 Milliarden Geräten installiert worden. Dennoch steckt noch sehr viel Phantasie im Geschäftsmodell von TeamViewer und die Marktteilnehmer sind bei diesem dynamischen Wachstum bereit, ein 2020er KGV von 66,74 in Kauf zu nehmen. Belastend für den Kurs könnten weitere Verkäufe des Finanzinvestors Permira sein, der mit Stand voriger Woche seinen Anteil an Teamviewer von 51,5 % auf 39 % reduziert hat.

.

Zum Chart

.

Der Ende September 2019 durchgeführte Börsengang wurde von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen. In dieser kurzen Zeitspanne stieg der Kurs um 68 % auf nun mehr 42,43 Euro. Der Weg dorthin ist aber aufgrund der Coronakrise sehr volatil verlaufen. In wenigen Wochen waren ein 40 prozentiger Verlust und ein 90 prozentiger Gewinn zu registrieren. Um die März-Panik bereinigt, kann ein Aufwärtstrend identifiziert werden. An dessen Oberseite prallte der Kurs am letzten Donnerstag um 8 % ab, nachdem die Verkaufsmeldung vom Hauptaktionär Permira die Runde machte. Mit oder ohne Virusgefahr für die Unternehmen wird sich der im 1. Quartal 2020 angestoßene Digitalisierungsschub fortsetzen, weil er die Produktivität steigert und Firmen weltweit konkurrenzfähiger macht. Das spricht für eine Entwicklung des TeamViewer-Kurses entlang des Trendkanals und für ein erneutes Testen des All Time Highs bei 44,94 Euro. Die beiden Unterstützungen bei 40,19 Euro und vor allem bei 36,95 Euro sollten beim aktuellen Marktzustand einen eventuellen Kursrutsch bremsen. Nach Abwägung der Argumente spricht vieles für ein Long-Engagement bei TeamViewer.