Janus Henderson Global Dividend Index: Weltweiter Dividendenrückgang um bis zu 35%

Q1 markierte somit einen vorläufigen Höchststand für den Index. Die Dividendenausschüttungen kletterten weltweit um 3,6% auf einen Q1-Rekordwert von 275,4 Mrd. USD, was einem zugrunde liegenden Wachstum von 4,3% entspricht. Die USA und Kanada verzeichneten jeweils Allzeit-Quartalsrekorde, während Japan, Hongkong und Russland den Q1-Rekord brachen. Auch weltweit markierte das Barometer einen Rekord bei 196,3.

Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Dividenden für das Jahr 2020 zu bewerten, hat Janus Henderson Unternehmen herausgefiltert, die gemessen am Wert drei Viertel der weltweiten Dividenden zahlen. Das Team strukturierte dabei nach Titeln, die a) ihre Dividenden bereits gestrichen oder ausgesetzt haben, b) deren Dividenden nach ihrer Ansicht gefährdet sind und c) jenen, die sich vermutlich solide behaupten werden. Die Auswirkungen sind je nach Region und Sektor stark unterschiedlich und hängen in den unterschiedlichen Teilen der Welt maßgeblich von folgenden Faktoren ab: