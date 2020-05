Das TheraPsil-Bündnis, das gemäß den höchsten Standards klinischer Kompetenz und ethischer Integrität tätig ist, beginnt im Jahr 2020 mit der Suche nach legalem Zugang zu Psilocybin für British Columbians mit palliativer Diagnose und psychischen Störungen. Man lädt Bewohner der kanadischen Provinz British Columbia mit einer palliativen Krebsdiagnose und schweren psychischen Störungen sowie unterstützende Gesundheitsfachkräfte ein, an einem Projekt zur Förderung des legalen, sicheren und verantwortungsvollen Zugangs zu Psilocybin teilzunehmen.

Champignon Brands (CSE SHRM / WKN A2PZ48) , ein Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften mit Schwerpunkt auf psychedelischer Medizin arbeitet offensichtlich an allen Fronten daran, sein Geschäftsfeld voranzubringen. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wird man TheraPsil, ein in British Columbia ansässiges gemeinnützige Bündnis von Gesundheitsfachkräften, politischen Entscheidungsträgern und kommunalen Führungskräften fördern. Dieses TheraPsil-Bündnis arbeitet daran, einen legalen Zugang zu Psilocybin für die Einwohner British Columbias mit einer palliativen Diagnose und psychischer Störung zu finden.

TheraPsil wurde 2019 gegründet und ist in Victoria, British Columbia, ansässig. Das Bündnis hat sich hohe Ziele gesetzt:

- Einfühlsamer Zugang: Schaffung eines sicheren und legalen Zugangs zu psychedelisch unterstützter Therapie für Menschen in medizinischen Notlagen;

- Öffentliche Aufklärung: Sensibilisierung für die Vorzüge und Grenzen einer psychedelisch unterstützten Therapie;

- Professionelles Training: Entwicklung sicherer, einfacher und wirksamer Protokolle für anerkannte Gesundheitsfachkräfte zur Bereitstellung einer durch Psilocybin unterstützten Therapie in Zusammenarbeit mit anderen aktiven Organisationen;

- Forschung: Erleichterung der Forschung und Bewertung in Zusammenarbeit mit kanadischen und internationalen Partnern.

„Kanadier mit Krebs, einer palliativen Diagnose und psychischen Störungen verdienen das Recht, neue Therapien auszuprobieren, die ihre Lebensqualität und ihren Tod verbessern können. Wenn eine sichere und wirksame Therapie eine verbotene Substanz beinhaltet, fordern wir das Gesetz heraus - sich mit der Wissenschaft abzustimmen und die Bedürftigen zu unterstützen “, erklärte TheraPsil Chairman, Dr. Bruce Tobin.

Das Champignon dieses Bündnis sponsert ist angesichts der Ausrichtung und Pläne des Unternehmens unserer Ansicht nach nur logisch. Unter anderem betreibt das Unternehmen nach der Übernahme von AltMed die einzige Klinik Kanadas, in der die Anwendung von Psilocybin bereits erlaubt ist – das Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (CRTCE). Und der weltweit anerkannte Depressionsexperte Dr. Roger McIntyre, der das CRTCE gründete, ist mittlerweile CEO von Champignon Brands. Mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema, wie man es durch die Zusammenarbeit mit dem TheraPsil-Bündnis zweifelsohne erlangen wird, kann für Champignon nur gut sein. Auch die mögliche Erweiterung des Geschäftsfelds um den Bereich Palliativmedizin, könnte sich für das Unternehmen als sehr interessant erweisen.

Anleger, die sich zu dem Zeitpunkt bei Champignon Brands engagiert haben, als GOLDINVEST.de das Unternehmen zum ersten Mal vorstellte (damaliger Kurs 0,35 CAD) liegen mittlerweile rund 431% (!) im Plus. Obwohl wir glauben, dass die Champignon-Story noch lange nicht zu Ende ist, könnten Anleger die diese beeindruckende Reise ganz oder teilweise mitgemacht haben, unserer Ansicht nach zumindest darüber nachdenken, nun einen Teil ihrer Gewinne oder wenigstens den ursprünglichen Einsatz vom Tisch zu nehmen. Wie wir immer wieder erklärt haben, verfügt Champignon unserer Meinung nach über erhebliches Potenzial, stellt aber nach wie vor auch ein sehr riskantes Investment dar. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Wir werden auf jeden Fall berichten, wie es weitergeht!

