Aktuelle ESG-Länder-Rankings: Kein Aufschwung ohne nachhaltiges Wachstum für alle

Während sich die Covid-Krise allmählich „abschwächt“, beginnen Länder und Regierungen rund um den Globus nach Wegen zu suchen, um eine „neue Normalität“ herbeizuführen. Der Virus hat die Welt gezwungen, beispiellose Hindernisse zu überwinden und die vielen Mängel unserer heutigen Gesellschaften offengelegt. In diesem Zusammenhang ermöglicht das 2007 von DPAM entwickelte proprietäre Analysemodell eine klare, transparente und umfassende Sicht auf die Nachhaltigkeit der Länder aus einem breiteren Blickwinkel.

Die Pandemie bewirkt nie dagewesene Veränderungen in der Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und mit unseren Mitmenschen interagieren. Auf ihrem Höhepunkt schränkte die Pandemie ein Drittel der Welt massiv in ihren Grundfreiheiten ein und hatte gleichzeitig dramatische Folgen für die Beschäftigung. Die ‘International Labour Organisation’ schätzt, dass derzeit bis zu 25 Millionen Menschen als direkte Folge der Pandemie ihren Arbeitsplatz verlieren, mit einem Einkommensverlust von 3,4 Milliarden US-Dollar. Somit rücken soziale Fragen eklatant in den Vordergrund. Auf den ersten Blick erzeugen der Lockdown und die ausgedehnte Eindämmung von Freiheiten einen kleinen Silberstreif am Horizont: Die Treibhausgasemissionen sind seit Jahresanfang enorm zurückgegangen: -70% in Indien, -18% in China, -58% in der EU und -30% in den USA. Dennoch warnen Umweltexperten davor, dass alle vermeintlichen Vorteile der Abriegelung nur vorübergehender Natur sind. Die Folgen der globalen Erwärmung sind jedoch wahrscheinlich unumkehrbar. Anders als bei der Covid-Krise wird es für das Klima keine “Rückkehr zur Normalität” geben.