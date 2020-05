Anlage in E-Autos: Wie Anleger sich mehr Spannung ins Portfolio holen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Von leichteren Batterien mit längerer Lebensdauer bis hin zu einer ganz neuen Generation von Halbleitern – es gibt eine Reihe vielversprechender Technologien, die die Revolution der Elektroautos vorantreiben, berichtet Xavier Chollet, Senior Investment Manager bei Pictet AM.Dank des legendären Gründers Elon Musk, begehrter Fahrzeuge und eines fast 400-prozentigen Kursanstiegs im vergangenen Jahr ist Tesla zum Vorzeigeunternehmen für die Umstellung auf emissionsfreie Mobilität geworden.Der neue automobile Glamour begeistert viele Anleger. Investoren sollten jedoch auch den vielfältigen Technologien, die eine umfassende E-Auto-Revolution erst ermöglichen, besondere Aufmerksamkeit schenken. Leichtere Batterien mit längerer Lebensdauer, ultraschnelle Ladevorrichtungen und eine völlig neue Generation von Halbleitern spielen eine nicht minder wichtige Rolle als der Hersteller des bekanntesten Elektroautos der Welt. Viele Zulieferer bieten sich ebenfalls für Investments an.Zahl der E-Autos in Deutschland binnen Jahresfrist verdoppeltNach einer längeren Trial-and-Error-Phase gewinnt die Elektrifizierung jetzt an Dynamik. So steigt in Deutschland die Nachfrage nach E-Autos deutlich. Mittlerweile rollen mit 63.000 Autos doppelt so viele Elektrofahrzeuge über die Straßen als noch vor einem Jahr, heißt es in einer aktuellen Untersuchung des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. "In Deutschland profitiert die Elektromobilität bereits von der Ende Februar angehobenen E-Auto-Förderung", begründen die Experten um Studienleiter Stefan Bratzel den Sprung bei den Anmeldungen.Im Jahr 2030 könnten laut Untersuchungen der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) weltweit erstmals mehr Autos mit Elektro-Antrieben als mit Verbrennungsmotoren verkauft werden (batteriebetriebene Wagen und Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieben zusammengezählt). Schon jetzt gibt es Hinweise darauf, dass China der E-Auto-Branche nach der Corona-Krise bevorzugt wirtschaftliche Impulse geben wird. Peking will den Anteil an Elektrofahrzeugen auf chinesischen Straßen in den kommenden fünf Jahren von 5 Prozent (2019) auf 25 Prozent erhöhen.Lithiumbatterien werden sauberer, günstiger und leistungsfähigerTreiber für die Entwicklung sind die Vorgaben zum Schadstoffausstoß sowie sinkende Batteriekosten. Der Batteriepreis dürfte zwischen 2014 und 2030 um 80 Prozent fallen, prognostiziert BCG. Damit würde das Fahren eines E-Autos wirtschaftlich sehr attraktiv sein, denn der Unterhalt eines Elektroautos verursacht nur einen Bruchteil der Kosten, die beim Betrieb eines Benziners anfallen.