Eaton Vance zur wirtschaftlichen Lage: Anleger sollten auf nachhaltige Veränderungen achten

Durch Preisschwankungen entstehen auch attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Wir wollen dieses Potenzial ausschöpfen, ohne dabei von dem Risikoprofil der jeweiligen Anlagestrategie abzuweichen. Michael A. Cirami, CFA, und Eric Stein, CFA, Co-Directors of Global Income for Eaton Vance Management, haben unsere Strategie vor Kurzem in einem Gespräch erläutert. In diesem Artikel stellen wir Auszüge aus diesem Gespräch vor.





