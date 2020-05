× Artikel versenden

PGIM Real Estate stellt Sara Shank als Global Head of Innovation ein

PGIM Real Estate hat Sara Shank als Managing Director und Gobal Head of Innovation an Bord geholt. Von Manhattan aus wird Sara Shank die Leitung bei den Maßnahmen des Unternehmens übernehmen, die darauf abzielen, Investitions¬entscheidungen und Geschäftsabläufe auf der ganzen Welt durch die Nutzung von Daten und Technologien auf neue Art und Weise voranzubringen. PGIM Real Estate ist das Immobilieninvestment- und Finanzierungsgeschäft von PGIM, dem 1,3 Billionen USD großen globalen Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU).





