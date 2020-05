Swiss Sustainable Funds Awards 2020: Bekannte Namen unter den Nominierten

Unterstützt von der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) und Sustainable Finance Geneva (SFG) organisieren das Genfer Forum für nachhaltige Anlagen (GFSI) und das Zürcher Forum für nachhaltige Anlagen (ZFSI) zum zweiten Mal in Folge die Swiss Sustainable Funds Awards (SSFA).

Die diesjährigen SSFA werden an die Gewinner in sieben Investitionskategorien verliehen. Darüber hinaus werden zwei Sonderpreise an die besten nachhaltigen Vermögensver-waltungsgesellschaften vergeben. Bei ihren Beratungen stützte sich die Jury auf die gezielte Analyse der ESG-Qualität der Kandidatenfonds, die von Conser Invest, einem unabhängigen Prüfer und Spezialisten für die Auswahl nachhaltiger Fonds, zur Verfügung gestellt wurde. Für quantitative Leistungs- und Risikodaten diente die Analyse der Beratungsfirma Anglo-Swiss-Advisors als Leitplanke.