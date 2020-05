Die in den letzten Wochen so arg gebeutelten Ölpreise setzten zuletzt zu einer Erholung an. Vom markanten Tief, das Ende April markiert wurde, konnte sich beispielsweise Brent C.O. zunächst dynamisch erholen, tendierte zuletzt aber im Bereich von 30,0 US-Dollar seitwärts und wirkte hierbei ein wenig orientierungslos. Die Sorge in Bezug auf eine weitere Abverkaufswelle war greifbar.

Die fundamentalen Rahmenbedingungen bleiben weiterhin schwierig. Sorgen in Bezug auf die Nachfrage bleiben das bestimmende Thema. Am Ölmarkt wurde man zuletzt jedoch dahingehend etwas zuversichtlicher, dass der Nachfragerückgang in 2020 nicht ganz so stark ausfallen werde, wie zunächst befürchtet wurde. Wie sich das jedoch letztendlich im weiteren Jahresverlauf entwickeln wird, bleibt freilich abzuwarten. Fragezeichen gibt es allemal.

Entspannung gab es hingegen auf der Angebotsseite. Nach langem Hin und Her einigte sich die OPEC+ im April schließlich doch auf neue Maßnahmen zur Förderkürzung, die nun erst einmal seit Anfang Mai in Kraft sind und dabei helfen sollen, das Überangebot zu reduzieren.

Der Ölpreisverfall der letzten Wochen (und Monate) hat auch der US-Rohölindustrie kräftig zugesetzt, die ja bekanntermaßen zu höheren Förderkosten arbeitet. Die aktuellen Daten der EIA für die Woche zum 08.05. belegen das. Im Jahresverlauf markierte die US-Rohölproduktion mit 13,1 Mio. bpd (barrels per day) ein Hoch. In den letzten Wochen sank die Ölproduktion jedoch kontinuierlich. Für die Woche zum 08.05. gab die EIA diese noch mit 11,6 Mio. bpd an; nach 11,9 Mio. bpd in der Vorwoche. Die Lager sind allerdings weiterhin zum Bersten voll. Daran ändert auch der leichte Abbau der US-Rohöllagerbestände im Berichtszeitraum um 0,7 Mio. Barrel auf nunmehr 531,5 Mio. Barrel nicht wirklich viel. Vor allem der Umstand, dass die 531,5 Mio. Barrel um 11 Prozent über dem wichtigen 5-Jahresdurchschnitt liegen, verdeutlicht das Ausmaß.

Kommen wir zu den charttechnischen Aspekten. Zuletzt bewegte sich Brent C.O. in einer engen Handelsspanne zwischen 28,7 US-Dollar und 32,0 US-Dollar seitwärts. Am Freitag brach der Ölpreis über die 32,0 US-Dollar hinweg aus. Die nächsten Widerstände liegen nun bei 35,0 US-Dollar und 36,4 US-Dollar. Sollte es Brent C.O. gelingen, diese Hürden zu meistern, würde mit dem Bereich von 38,2 US-Dollar die nächste Herausforderung warten. Auf der Unterseite bleiben die 28,7 US-Dollar