EM-Debt Allokationen stark gestiegen | Invesco präsentiert Global Fixed Income Study

Wie die Studie zeigt, hat das Interesse an Emerging-Market-Anleihen (EM-Anleihen) 2019 nochmals zugenommen. Die gute Performance der Anlageklasse, die relativ attraktiven Renditen und das Diversifikationspotenzial haben Investoren zu einer Aufstockung ihrer Allokationen in diesem Sektor veranlasst. 72% der Investoren sind jetzt in EM-Anleihen investiert – im Vergleich zu 49% im Jahr 2018. Das entspricht einem Anstieg um 47% (Abb. 1) Haupttreiber dieser Entwicklung sind Investoren aus EMEA und APAC: 80% bzw. 89% der Investoren aus diesen Regionen halten Positionen in EM-Anleihen, verglichen mit lediglich 51% in Nordamerika. Auch sind die Allokationen in EM-Anleihen in APAC und EMEA mit 7,2% bzw. 6,5% deutlich höher als in Nordamerika (3,6%) (Abb. 2).