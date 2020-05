Experten-Interview: Um erfolgreiches Unternehmen zu bauen, muss man die Business-DNA verstehen

Auf den ersten Blick ist der Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens einer der schwierigsten Prozesse überhaupt. Allein 2019 registrierte das statistische Bundesamt über 100.000 Firmeninsolvenzen in Deutschland. Doch was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens und worauf sollten Gründer dabei achten? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir heute die erfolgreichen Business-Coaches Pascal und Jérémy Feyh von Mehr Geschäft zu einem Interview eingeladen.

Rainer Brosy: Hallo Pascal, hallo Jérémy. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns etwas über den Aufbau erfolgreicher Unternehmen zu sprechen. Stellt euch doch kurz für unsere Leser vor.

Paycal Feyh: Hallo Rainer, danke für die Einladung. Mein Name ist Pascal Feyh und ich führe bereits seit über 15 Jahren mehrere erfolgreiche Unternehmen in den Bereichen Online Marketing, Vertrieb und E-Commerce. Eines davon ist Mehr Geschäft, mit dem wir anderen Gründern und Unternehmen Anleitungen geben wollen, wie sie selbst ein erfolgreiches Business aufbauen können.

Jérémy Feyh: Hallo Rainer, es ist schön, hier zu sein. Ich habe ziemlich früh mit Online-Marketing angefangen und bin jetzt seit 2016 mit meinem Bruder zusammen in der Leitung von Mehr Geschäft.

Rainer Brosy: Business-Building ist ein äußerst spannendes Thema, das sehr viele Menschen interessiert. Was sind eurer Meinung nach die größten Stolpersteine von Unternehmensgründern?

Pascal Feyh: Das Problem liegt darin, dass sehr viele Selbstständige ihre Selbstständigkeit mit Unternehmertum verwechseln. Sie tauschen ständig ihre gesamte Zeit gegen Geld. Ein Unternehmen ist jedoch ein profitables Business, welches von selbst funktioniert. Das bedeutet: Auch wenn der Unternehmer selbst nicht arbeitet, sollen Prozess und die gesamte Organisation funktionieren, so dass unabhängig von Zeiteinsatz der UNternehmerin/des Unternehmers Geld verdient wird.

Jérémy Feyh: Viele Gründer oder auch schon etablierte Selbstständige verkennen das Potenzial, welches von einem automatisierten Business ausgeht. Es ist wichtig, die heutigen Chancen der Digitalisierung zu nutzen und möglichst viele Bereiche des Unternehmens maximal zu automatisieren. Zum Beispiel den vertrieb, aber auch die Leistungserbringung.

Rainer Brosy: Alles automatisieren? Wie könnte dies in der Praxis aussehen?

Jérémy Feyh: In vielen Bereichen ist das Internet eine große Hilfe. So lassen sich Shops für Produkte heute relativ gut automatisieren. Bestellungen gehen durch Online-Kunden heute automatisch ein und auch die Rechnungsstellung sowie die Bezahlung funktioniert ohne Zutun des Inhabers. Bleiben noch die Bereiche Logistik und Marketing. Logistik lässt sich heute entweder durch externe Dienstleister oder durch standardisierte Abläufe weitgehend automatisieren. Mitarbeiter wissen also genau, was zu tun ist, wenn eine Bestellung eingeht. So viel zur Leistungserbringung.

Glücklicherweise können wir heute durch gutes Online-Marketing auch die Kundengewinnung bestmöglich automatisieren. Schon wird der alte „Zeit gegen Geld-Kreislauf“ aufgebrochen.

Pascal Feyh: Was Jérémy erwähnt hat, gilt jedoch nicht nur für Shops und den Verkauf physischer Produkte. Auch Dienstleister können ihre Leistungserbringung durch die Implementierung von Systemen automatisieren.

Rainer Brosy: Wie funktioniert das genau?

Pascal Feyh: Der Coach oder Dienstleister durchdenkt den gesamten Prozess seiner Leistung und dokumentiert diesen in einer möglichst einfachen Form. Mit dieser Dokumentation lassen sich Prozesse standardisieren und systematisieren. Dann ist der nächste Schritt, Mitarbeiter schulen, die diese Leistung im Namen des Unternehmers erbringen. Zusätzlich entwickelt der Unternehmer eine Methode, die er gegenüber dem Kunden kommuniziert und erklärt, dass alle Mitarbeiter nach dieser Methode arbeiten. Das sorgt für die nötige Akzeptanz.

Rainer Brosy: Dann habe ich als Unternehmer nachher ja gar nichts mehr zu tun, oder? (lacht)

Jérémy Feyh: (lacht) Was das operative Geschäft angeht, stimmt das. Der Unternehmer soll sich hier auch ein Stück weit überflüssig machen.

Pascal Feyh: Der Chef selbst arbeitet daran, das Unternehmen als Ganzes weiterzubringen. Dazu gehören Überlegungen, wie die langfristige Strategie aussehen soll und in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt. Aber das ist auch genau seine Aufgabe: Der Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen.

Rainer Brosy: Vielen Dank für eure aufschlussreichen Antworten. Dies dürfte sicherlich für viele angehende Gründer oder auch Selbstständige hilfreichen Input bieten.