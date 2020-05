GR Silver Mining: Aktie auf Allzeithoch, CEO gibt Ausblick!

Mining-Milliardär Eric Sprott hat in den vergangenen Wochen bei einigen Silberunternehmen Investments getätigt und so die Scheinwerfer des Marktes auf diese Nische im Rohstoffmarkt gerichtet. Bei GR Silver Mining (0,39 CAD | 0,30 Euro; CA36258E1025) ist Sprott zwar noch nicht involviert, dafür nutzen andere institutionelle Investoren die aktuelle Kapitalerhöhung zum Einstieg. CEO Marcio Fonseca hat im jüngsten Video-Chat mit Soar Financial Partners bereits bestätigt, dass die Kapitalmaßnahme voll gezeichnet wurde. Somit werden im Rahmen dieses Boguht Deals 8,1 Mio. CAD eingenommen (mehr hier). Laut dem Geologen waren Anleger aus Nordamerika und Europa mit dabei. Und auch Großaktionär First Majestic Silver zieht mit. Insofern geht es jetzt nur noch um „Paperwork“, um die Finanzierung abzuschließen.

Zwei neue Ressourcenschätzungen in Arbeit

Fonseca äußerte sich auch zu dem jüngst erworbenen Plomosas-Projekt. Hier konnte das Unternehmen im Wochentakt Bohrresultate melden, als Grundlage dafür dienen mehrere hunderte Bohrkerne, die nie ausgewertet wurden. Sie stammen von den Vorbesitzern First Majestic sowie Grupo Mexico. Fonseca betonte, dass man hier zwei Mineralisierungsarten derzeit unterscheiden muss. Zum einen gibt es die klassischen, polymetallischen Bereiche mit Blei und Zink. Zudem existieren Adern, die nur Gold und Silber führen. Aktuell wertet man die vorliegenden Daten aus und setzt dabei auch auf externe Berater. Hier arbeitet GR Silver auf die erste Ressourcenschätzung für das Projekt hin. Die Arbeiten werden aber auch auf dem direkt südlich liegenden San Marcial–Projekt vorangetrieben. Dort will man ebenfalls eine neue Ressourcenschätzung vorantreiben, die binnen sechs Monaten veröffentlicht werden soll. Neben Bohrdaten verfügt man hier über 12.000 Samples, die viel über die Mineralisierung verraten. Für San Marcial hatte GR Silver im vergangenen Jahr eine erste Ressourcenschätzung vorgelegt. Hier kommt man auf 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen davon bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier).