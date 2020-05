Im Rahmen des Abgasskandals musste die Volkswagen AG den VW Polo V zurückrufen. Auch in diesem beliebten Kleinwagen mit dem Dieselmotor des Typs EA 189 wurden die Abgaswerte durch eine Software in der Motorsteuerung so manipuliert, dass die Grenzwerte für den Stickoxid-Ausstoß im Prüfzyklus eingehalten, im realen Straßenbetrieb aber überschritten wurden.

Neben zahlreichen anderen VW-Fahrzeugen hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Zuge des Abgasskandals auch den VW Polo zurückgerufen, um ein Softwareupdate aufspielten zu lassen. Betroffen sind die Modelle der Baujahre 2008 bis 2016 mit Dieselmotoren vom Typ EA 189. Durch die illegale Abschalteinrichtung emittiert der Motor mehr Stickoxide als der Hersteller angegeben hat.