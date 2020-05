Im Gleichschritt mit der Abflachung der Corona-Kurven für die Länder der Welt konnten die Finanzmärkte eine Besserung verzeichnen.

Statistiken über stationär behandelte Personen und Verstorbene fungierten als Marktindikator

Hinter den Statistiken verbergen sich persönliche Schicksale, was natürlich für die Betroffenen und deren Angehörige am schlimmsten ist. Gleichzeitig waren die Statistiken, seit die ersten Zahlen zugänglich wurden, zweifellos der beste Indikator für die Entwicklung in den Finanzmärkten – und dies galt auch für den Monat April. Im Gleichschritt mit der Abflachung der Kurven für die Länder der Welt, das heißt, im Zuge der Abbremsung der Geschwindigkeit der Ansteckungen und der Todesfälle, konnten die Finanzmärkte eine Besserung verzeichnen. Die sich für die Wirtschaft und die Gesundheit ergebenden Realitäten sind weiterhin sehr ernst, allerdings hat die bessere Sichtbarkeit den Finanzmärkten Rückhalt geboten. Beispielsweise waren die Aktienmärkte weltweit dieses Jahr bis heute um 30 % zurückgegangen, als es am 23. März am schlimmsten aussah. Seitdem haben sich die Aktienmärkte aber wieder um einiges erholt, und am Ende des Monats April sind die Rückgänge so weit reduziert, dass sie für das Jahr bis heute nur noch 10 % ausmachen.



Ernste wirtschaftliche Realitäten und enorme Hilfspakete

Die Wirtschaftsdaten - und nicht zuletzt die Konjunkturbarometer, die die Zustände der Unternehmen sowie die Zukunftserwartungen messen - sehen erschreckend aus. Während der Corona-Krise haben mehrere dieser führenden Barometer Niveaus erreicht, die unterhalb der Niveaus während der Finanzkrise im Jahr 2008 liegen. Dies ist ein Ausdruck dafür, wie plötzlich die Abbremsung stattgefunden hat - und weniger dafür, wie es grundlegend um die Gesundheit der Unternehmen bestellt ist - wohlweislich, dass sich der Gesundheitszustand auch schnell ändern kann, wenn alles stillgelegt ist. Auch die Reaktion der Regierungen und Zentralbanken war unvergleichlich. Beispielsweise machen die Hilfspakete in den USA 13 % des BIP aus, was einer Summe von unfassbaren 3.000 Mrd. USD entspricht. Viele andere Länder können im Verhältnis zum BIP ähnliche Maßnahmen vorweisen, wobei Japan, Italien, Deutschland und Frankreich voran gehen. Dies bedeutet jedoch auch, dass die öffentlichen Schulden auf Weltebene jetzt mehr als 120 % des BIP ausmachen.