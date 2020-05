PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In Europa haben die Börsen am Montagnachmittag ihre Gewinne ausgebaut und sich damit weiter erholt. Zusätzliche positive Impulse kamen aktuell aus den USA, wo der Dow Jones Industrial mit plus 2,9 Prozent sehr fest startete. Der EuroStoxx 50 gewann zuletzt 3,8 Prozent auf 2874,62 Punkte. Der Cac 40 stieg ebenfalls um knapp 4 Prozent und der FTSE 100 um etwas mehr als 3 Prozent.

Für Erleichterung unter den Marktteilnehmern sorgt allgemein, dass die Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen weitergehen. Zudem half, dass Japans Wirtschaftsdaten für das erste Quartal nicht ganz so verheerend ausfielen wie erwartet und dass die Ölpreise ihre Erholung fortsetzten./ck/he