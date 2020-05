ADO Properties hat am Montag Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Nach dem im November 2019 abgeschlossenen Verkauf von 5.900 Einheiten an die Gewobag sind die Erträge aus der Vermietung von 35,7 Millionen Euro auf 29,4 Millionen Euro gefallen. Das EBITDA der Gesellschaft sank von 24,5 Millionen Euro auf 18,4 Millionen Euro. Für die Funds from Operations meldet der Luxemburger Immobilien-Konzern einen Rückgang von 16,7 ...