Deutsche Anleihen mit Berg- und Talfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben zu Beginn der neuen Handelswoche eine kleine Berg- und Talfahrt hingelegt. Nach Verlusten am Morgen stellten sich gegen Mittag Gewinne ein. Am Montagabend lagen die Papiere aber wieder klar in der Verlustzone. Den Ausschlag hierfür gab die gute Stimmung an den Aktienmärkten.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,18 Prozent auf 173,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,49 Prozent. Im Gegensatz zu deutschen Anleihen, die an den Märkten als faktisch ausfallsicher gelten, profitierten Staatsanleihen südeuropäischer Länder von der guten Marktstimmung.