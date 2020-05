WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Montag mit äußerst hohen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX stieg um 3,68 Prozent auf 2209,29 Punkte. Auch das europäische Börsenumfeld schloss klar im Plus. Nachdem Konjunkturdaten aus Japan nicht so schlimm ausgefallen waren wie erwartet und die Ölpreise wieder stiegen, hoben außerdem Hoffnungen auf einen neuen Impfstoff gegen Covid-19 die Stimmung am Aktienmarkt. Der US-Pharmakonzerne Moderna legte im Zuge einer klinischen Studie positive Teilergebnisse zu einem Impfstoff vor.

Überdies hatte sich am Sonntag US-Notenbankchef Jerome Powell in einem Fernseh-Interview mit CBS zuversichtlich zu den Interventionsmöglichkeiten der US-Notenbank Fed geäußert. Ihm zufolge verfügt die Fed über ausreichend "Munition", um der Krise Herr zu werden. Freie Bahn für eine vollkommene wirtschaftliche Erholung der US-Konjunktur gebe es jedoch erst, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus vorliege.