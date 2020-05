In weniger als 6 Monaten muss sich US-Präsident Donald Trump gegen seinen designierten Kontrahenten Joe Biden zur Wiederwahl stellen. Die USA stehen somit zwischen Wahlkampf und einer Pandemie, die eine wesentliche Rolle in der weiteren Auseinandersetzung spielen wird. Zwar wird der Umgang mit der Pandemie von beiden Seiten zum Vorantreiben politischer Interessen immer mehr ausgeschlachtet. Letztlich macht sich jedoch in der zurückliegenden Handelswoche wieder Ernüchterung über den tatsächlichen Zustand des Landes breit.

Auch wenn weltweit die wirtschaftlichen und sozialen Lockerungen voranschreiten, lässt das Tempo der konjunkturellen Erholung deutlich zu wünschen übrig. So offenbart der US-Einzelhandel zum Beispiel einen Rekord-Umsatzeinbruch im April. Des Weiteren wird immer deutlicher, dass der Schaden an der US-Industrie weitaus größer ist, als die meisten wahrhaben wollen. Die Federal Reserve teilte am Freitag in Washington mit, dass die Industrieproduktion im April gegenüber dem Vormonat um 11,20% eingebrochen ist. Das ist der stärkste Rückgang seit Erhebungsbeginn im Jahr 1919 vor 101 Jahren.