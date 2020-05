Hat die tief gefallene Commerzbank Aktie ihren Boden erreicht? In der gestrigen Kursrallye an der Frankfurter Börse konnte sich die MDAX-notierte Bank-Aktie jedenfalls deutlich aus ihrer potenziellen Bodenzone bei 2,804/2,814 Euro nach oben absetzen. Nachdem diese am Donnerstag noch im Fokus stand, beendete die Commerzbank Aktie den gestrigen Montagshandel bei 3,117 Euro mit mehr als 8 Prozent im Plus, das Tageshoch wurde bei 3,131 ...